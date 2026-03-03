Roberto Martinez parti pour retrouver celui qui était son bras droit chez les Diables ? Il répond

Roberto Martinez n'est pas épargné par les critiques au Portugal. Le retrouvera-t-on en club la saison prochaine ?

Comme lors de son passage en Belgique, les résultats ne valent pas à Roberto Martinez une immunité vis-à-vis de la presse et de l'opinion publique. Vainqueur de la Ligue des Nations en battant l'Allemagne et l'Espagne pas plus tard qu'en juin dernier, le Portugal pratique en effet un jeu très poussif ces derniers mois.

Au pays, beaucoup le voient ainsi poussé vers la sortie après la Coupe du Monde. C'est que son contrat se conclut le 31 juillet et que la tendance n'est pas forcément à une prolongation. En Ecosse, les bookmakers en ont même fait son favori pour devenir le successeur de Martin O'Neill, qui quittera le Celtic cet été.

Et cela pour une bonne raison, la présence de Shaun Maloney à Glasgow, celui qui avait évolué sous ses ordres à Wigan et que Martinez avait amené comme adjoint chez les Diables Rouges.

Vers un départ du Portugal ?

Invité de l'émission The Overlap, Roberto Martinez a botté en touche. Retrouvera-t-il un club après dix ans passés dans le football de sélections ? "Je ne sais pas, c'est la vérité. Je n'ai jamais pu planifier ma carrière. Je n'aurais jamais pu imaginer ce que j'ai vécu. Alors, j'ai toujours pensé que lorsque le moment serait venu, le projet idéal se présenterait".

Lorsque Gary Neville lui a lancé avec le sourire que devenir l'entraîneur du Celtic après avoir remporté la Coupe du Monde serait remarquable, Martinez lui a répondu avec son sérieux habituel : "Ce qui sous-tend un bon projet, c'est le conseil d'administration, sa confiance en votre travail et le projet global". Du Roberto Martinez dans le texte.





L'Espagnol est en tout cas ravi d'avoir pris en charge la Belgique puis le Portugal : "Quand je parle à de jeunes entraîneurs, je leur dis : 'Si vous pouvez travailler au niveau international, vous serez complets'. Par rapport au football de club, vous devez établir des priorités. En ne disposant souvent que de trois jours d'entraînement, on ne peut pas tout faire, il faut de la clarté".