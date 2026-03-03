Un but annulé d'Anderlecht qui rappelle une subtilité : "Cela fait partie du règlement"

Vu la victoire 5-1 d'Anderlecht, l'arbitrage n'a pas eu de conséquences prépondérantes sur le déroulement de la rencontre face à Louvain. Mais un but refusé au Sporting a tout de même fait parler.

En annulant le but de Moussa Diarra pour un hors-jeu au départ de la phase, l'arbitre a privé le défenseur malien de son tout premier but avec Anderlecht, a empêché le Sporting de passer devant contre Louvain et a rendu totalement inutile le magnifique dribble de Nathan De Cat le long de la ligne de but.

Au début de l'action, Ilay Camara a adressé une longue passe à Mihajlo Ilic. Louvain a tenté d'anticiper ce ballon en profondeur, mais le cuir est finalement parvenu à Ilic, légèrement hors-jeu, via un défenseur louvaniste.

Une phase parfaitement arbitrée

Jonathan Lardot a abordé la phase dans Under Review, en profitant pour rappeler un point du règlement : même si le ballon a été touché par un Louvaniste, le hors-jeu devait bel et bien être signalé. C'est la notion de contrôle du ballon qui est en cause : "Au départ, le long ballon venait d'Anderlecht, et le défenseur de Louvain a tenté de jouer le ballon de manière incontrôlée. Il a essayé de reprendre le ballon de la tête, sans contrôler son corps. C'est l'élément le plus important, car cela fait partie du règlement".

"On parle d'une action maîtrisée, d'une intervention maîtrisée. Ce n'était pas le cas. Le joueur en position de hors-jeu a immédiatement touché le ballon", faisant annuler l'action, poursuit le boss des arbitres belges sur DAZN.



Anderlecht a donc dû attendre avant de prendre les devants au marquoir. Les Mauves se sont toutefois rassurés en plantant quatre autres buts par la suite.