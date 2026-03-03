Un ancien d'Anderlecht balance : "J'ai toujours eu l'impression que Brian Riemer ne me faisait pas confiance"

Un ancien d'Anderlecht balance : "J'ai toujours eu l'impression que Brian Riemer ne me faisait pas confiance"
Photo: © photonews
Deviens fan de Anderlecht! 4335

Brian Riemer était du genre conservateur à Anderlecht. Amando Lapage a ainsi longtemps attendu sa chance mais ne l'a jamais reçue.

On ne peut pas dire que Brian Riemer ne s'est jamais intéressé aux jeunes à Anderlecht. Mais pour les lancer dans le grand bain, c'était parfois une autre histoire. Il faut dire que Jesper Fredberg avait renforcé le noyau avec des joueurs expérimentés dans toutes les lignes.

"Brian Riemer m’a fait monter dans le noyau A, mais il ne m’a pas fait jouer. C’est avec David Hubert que j’ai eu mes premières minutes", se souvient Amando Lapage au micro de la RTBF. "J’ai toujours eu l’impression que Brian Riemer ne me faisait pas confiance : Jan Vertonghen était encore là, mais quand il s’est blessé, je n’ai pas eu ma chance".

Lapage pas dans les plans

C'est alors Théo Leoni qui a été déplacé à un poste qui n'était pas le sien. Lapage a mal vécu l'épisode : "Je suis allé parler à Riemer dans son bureau, il m’a dit que je devais juste prendre de l’expérience au sein du Noyau A… mais sans jouer. Je lui ai répondu que j’avais besoin de minutes pour progresser et que, dans ces conditions, je préférais jouer en Futures. Suite à ça, je n’ai plus été convoqué dans le noyau A… mais je n’ai pas reçu d’explication".

"En fait, je suis plutôt timide : c’est la seule fois que je suis allé dans le bureau d’un coach pour m’exprimer. En général, je ne demande rien : si je ne joue pas, je me dis que c’est ma faute et je redouble de travail pour convaincre le coach", poursuit-il.


Le défenseur central se sent plus à sa place à Westerlo. "Chaque coach est différent : ici à Westerlo, Issame Charaï apprécie qu’on donne son avis… Mais depuis l’épisode avec Riemer, j’ai retenu ma leçon. Il y a des joueurs plus extravertis et qui vont chez le coach ou les dirigeants quand ils ne sont pas d’accord. Moi, je bosse dans mon coin".

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht

Plus de news

"Vincent, tu ne joues plus avec De Bruyne devant toi" : le conseil du frère de Kompany à son retour en Mauve

"Vincent, tu ne joues plus avec De Bruyne devant toi" : le conseil du frère de Kompany à son retour en Mauve

13:00
Une option d'achat abordable : l'un des derniers dossiers d'Olivier Renard déjà prioritaire cet été ?

Une option d'achat abordable : l'un des derniers dossiers d'Olivier Renard déjà prioritaire cet été ?

12:00
Un transfert pour se le faire prêter ? Pourquoi Anderlecht ne peut pas prolonger De Cat comme il le voudrait

Un transfert pour se le faire prêter ? Pourquoi Anderlecht ne peut pas prolonger De Cat comme il le voudrait

11:30
John Textor a encore frappé : le coach de Flamengo licencié après... une victoire 0-8

John Textor a encore frappé : le coach de Flamengo licencié après... une victoire 0-8

13:30
"Il me l'a aussi dit en privé" : Nicolas Frutos revient sur la pique de Salvatore Curaba

"Il me l'a aussi dit en privé" : Nicolas Frutos revient sur la pique de Salvatore Curaba

12:20
🎥 Vers un record en carrière ? Christian Kabasele encore buteur en Serie A

🎥 Vers un record en carrière ? Christian Kabasele encore buteur en Serie A

12:40
"On ne décolle pas, tout le monde descend" : des pelouses de Pro League à la peur de sa vie en Iran

"On ne décolle pas, tout le monde descend" : des pelouses de Pro League à la peur de sa vie en Iran

10:30
Refuser les U21 en attendant les Diables ? "Cela témoignerait d'une arrogance que je n'ai jamais eue"

Refuser les U21 en attendant les Diables ? "Cela témoignerait d'une arrogance que je n'ai jamais eue"

09:30
La Commission des Licences a tranché : le RWDM face à une déduction de points !

La Commission des Licences a tranché : le RWDM face à une déduction de points !

11:00
Un but annulé d'Anderlecht qui rappelle une subtilité : "Cela fait partie du règlement"

Un but annulé d'Anderlecht qui rappelle une subtilité : "Cela fait partie du règlement"

07:20
Un vrai dur au mal : martyrisé par le duo Alaba - Rüdiger, Luis Vazquez joue un sale tour au Real Madrid

Un vrai dur au mal : martyrisé par le duo Alaba - Rüdiger, Luis Vazquez joue un sale tour au Real Madrid

08:30
"Ce genre de cinéma, c'est inadmissible" : Hein Vanhaezebrouck recadre Charleroi

"Ce genre de cinéma, c'est inadmissible" : Hein Vanhaezebrouck recadre Charleroi

09:00
1
Roberto Martinez parti pour retrouver celui qui était son bras droit chez les Diables ? Il répond

Roberto Martinez parti pour retrouver celui qui était son bras droit chez les Diables ? Il répond

08:00
Les clubs du top avantagés ? Un consultant en est sûr : "Mais je ne peux pas le prouver"

Les clubs du top avantagés ? Un consultant en est sûr : "Mais je ne peux pas le prouver"

07:00
1
Axel Witsel encore décisif : une première depuis plus de huit ans

Axel Witsel encore décisif : une première depuis plus de huit ans

07:40
Le deuxième "invité surprise" des PO1 est presque connu : "C'est écrit dans les étoiles !"

Le deuxième "invité surprise" des PO1 est presque connu : "C'est écrit dans les étoiles !"

06:40
Zulte Waregem, sparring partner ? "Nous offrons aux autres équipes leur ticket pour le top 6"

Zulte Waregem, sparring partner ? "Nous offrons aux autres équipes leur ticket pour le top 6"

06:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 05/02

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 05/02

22:00
Jérémy Taravel est déjà l'un des meilleurs intérimaires de l'histoire du RSC Anderlecht

Jérémy Taravel est déjà l'un des meilleurs intérimaires de l'histoire du RSC Anderlecht

18:40
Mauvaise nouvelle pour Kylian Mbappé juste avant la trêve internationale

Mauvaise nouvelle pour Kylian Mbappé juste avant la trêve internationale

23:00
L'Antwerp veut frapper fort et s'offrir un renfort libre en vue de la saison prochaine

L'Antwerp veut frapper fort et s'offrir un renfort libre en vue de la saison prochaine

22:00
Nicolas Frutos est ambitieux : "Charleroi deviendra le plus grand centre de formation de Wallonie"

Nicolas Frutos est ambitieux : "Charleroi deviendra le plus grand centre de formation de Wallonie"

20:20
Le conflit au Moyen-Orient menace un match au sommet entre Lionel Messi et Lamine Yamal

Le conflit au Moyen-Orient menace un match au sommet entre Lionel Messi et Lamine Yamal

22:30
Un geste stupide mais une sanction clémente : Clinton Nsiala s'excuse et peut s'estimer heureux

Un geste stupide mais une sanction clémente : Clinton Nsiala s'excuse et peut s'estimer heureux

21:20
Bruges a marqué à la 100e minute ? Jonathan Lardot n'y voit aucun scandale

Bruges a marqué à la 100e minute ? Jonathan Lardot n'y voit aucun scandale

21:00
La fin de Téléfoot ? Votre rendez-vous du dimanche matin pourrait bien disparaître

La fin de Téléfoot ? Votre rendez-vous du dimanche matin pourrait bien disparaître

21:40
1
Rudi Garcia ne devra pas faire dans le sentiment : ces Diables pourraient manquer les matchs de mars

Rudi Garcia ne devra pas faire dans le sentiment : ces Diables pourraient manquer les matchs de mars

20:40
Charleroi bel et bien "volé" par l'arbitrage ? Jonathan Lardot répond !

Charleroi bel et bien "volé" par l'arbitrage ? Jonathan Lardot répond !

19:30
3
"Certains de mes choix ne seront pas populaires" : le sélectionneur de l'Allemagne prévient

"Certains de mes choix ne seront pas populaires" : le sélectionneur de l'Allemagne prévient

20:00
Nicolas Frutos a-t-il hésité entre Charleroi et Anderlecht ? "J'imagine ce que vous pensez"

Nicolas Frutos a-t-il hésité entre Charleroi et Anderlecht ? "J'imagine ce que vous pensez"

17:00
Cela valait le coup d'attendre : revoilà un très bon Merveille Bokadi à Eupen

Cela valait le coup d'attendre : revoilà un très bon Merveille Bokadi à Eupen

19:00
🎥 Que va faire l'Union avec Christian Burgess, en fin de contrat le 30 juin ?

🎥 Que va faire l'Union avec Christian Burgess, en fin de contrat le 30 juin ?

18:20
Libéré, Benito Raman n'oublie pas la petite pique pour son entraîneur : "Pas assez bon, je suppose"

Libéré, Benito Raman n'oublie pas la petite pique pour son entraîneur : "Pas assez bon, je suppose"

18:00
"Il fallait être honnête" : Hans Cornelis explique le retour de Martin Delavallée sur le banc Réaction

"Il fallait être honnête" : Hans Cornelis explique le retour de Martin Delavallée sur le banc

16:20
🎥 En 15 minutes contre Arsenal, Roméo Lavia a rappelé que son début de carrière était un énorme gâchis

🎥 En 15 minutes contre Arsenal, Roméo Lavia a rappelé que son début de carrière était un énorme gâchis

17:30
C'était prévisible : une lourde sanction attend Kevin Van Den Kerkhof après son tacle sur Christos Tzolis

C'était prévisible : une lourde sanction attend Kevin Van Den Kerkhof après son tacle sur Christos Tzolis

16:00
2

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 27
Standard Standard 1-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
KV Malines KV Malines 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 1-0 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 5-1 OH Louvain OH Louvain
KRC Genk KRC Genk 3-0 La Gantoise La Gantoise
Westerlo Westerlo 0-0 Union SG Union SG
Charleroi Charleroi 1-2 FC Bruges FC Bruges
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 0-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved