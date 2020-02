Un coéquipier de Kevin De Bruyne est mécontent : "La Premier League est une énorme déception"

Relégué à 22 points du leader Liverpool après 25 journées de Premier League, Manchester City a probablement fait une croix sur ses chances de conserver son titre de champion d'Angleterre.

Cette situation chagrine particulièrement Bernardo Silva (34 matchs et 7 buts toutes compétitions cette saison). "La Premier League est une énorme déception, surtout d’être si loin de Liverpool et maintenant nous devons nous battre pour la deuxième place", déplore l'international portugais au micro de Sky Sports.

"Ça fait très mal car quand on débute une saison, on a toujours envie d’être le plus performant en Premier League. C’est la compétition principale et la plus importante pour les fans. Personne ne s’attendait à ce que nous soyons aussi loin de Liverpool en janvier ou février", a conclu Silva.

Les Skyblues pourraient tenter de tout miser sur la Ligue des Champions où ils affronteront le Real Madrid en huitième de finale.