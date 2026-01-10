🎥 Victoire à deux chiffres, Jérémy Doku décisif et début record pour un transfert : Man City s'amuse en FA Cup

City a profité de la faible opposition pour faire tourner son onze de base. La victoire, logique, était au bout de la rencontre, mais un joueur en particulier a brillé pour ses grands débuts chez les Sky Blue.

Quelle semaine pour Antoine Semenyo. Mercredi (le jour de son anniversaire), il marquait le but décisif du 3-2 pour Bournemouth contre Tottenham à la 95e minute, et hier vendredi il a décroché son transfert de rêve à Manchester City, avant de marquer aujourd'hui.

Le Ghanéen était titulaire pour ce match de coupe contre Exeter City, modeste formation de troisième division. Semenyo a offert sa première passe décisive peu après la pause sur le 5-0 de Rico Lewis et a également inscrit son premier but pour City 5 minutes plus tard après une bonne accélération.

Il devient le premier joueur de City à marquer et à faire une passe décisive lors de ses débuts depuis Sergio Agüero en 2011. Après le 6-0, City a continué à pousser jusqu'au 9-0, avec une passe décisive de Jeremy Doku, monté au jeu.

Avant la pause, le jeune Max Alleyne, Rodri et deux buts contre son camp avaient déjà mis l'équipe à domicile sur la voie de la victoire éclatante. Exeter a pu sauver l'honneur (9-1), mais la joie a été de courte durée. Une minute plus tard, City a atteint le double chiffre à nouveau sur une passe de Doku. Score final : 10-1 !