Meunier n'est pas convaincu par la défense parisienne : "On devait garder notre cage inviolée"

Les Parisiens ont, comme à leur habitude, commencé fort leur rencontre contre Lyon. Mais, alors qu'ils gagnaient 3-0, ils se sont un peu relâchés. Pourtant, Teuchel les avait averti dans le vestiaire.

En interview d'après-match pour la presse française, le Diable Rouge explique : "Les derniers mots du coach à la mi-temps, c’était pour nous dire de garder notre cage inviolée... En réalité, on prend des buts qui viennent un peu de nulle part, c’est ce qui est un peu dommage. À un moment, on switche complètement. Des errements... C’était un peu compliqué".

Pour le championnat français, cela passe sans problème. Mais le PSG devra être plus vigileant en Ligue des Champions, où l'erreur n'est plus permise. Surtout qu'ils affrontent le Borrusia Dortmund et un certain... Haaland, buteur en pleine forme. Meunier conclut :

"Une première période excellente, et une deuxième au cours de laquelle on fait beaucoup d’erreurs. Mais après, il y a les qualités individuelles. Une question d’équilibre ? Oui. À un moment donné, on s’est retrouvés acculés parce que défensivement, ils étaient en supériorité, et ça a été le gros problème. On donne énormément. Dans la gestion des efforts, on peut encore s’améliorer".