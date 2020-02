Une nouvelle tempête menace également les matchs de Premier League

Après le report de Manchester City - West Ham à cause de la tempête Ciara, d'autres matchs sont désormais menacés.

Outre les rencontres de Pro League, celles de Premier League pourraient également être touchées par la prochaine tempête : Dennis.

Le week-end dernier, le match entre Manchester City et West Ham avait dû être reporté à cause de la tempête Ciara. Cette fois-ci, ce sont deux rencontres qui pourraient être reportées : Southampton - Burnley et Norwich - Liverpool.

La situation devrait être plus calme dimanche ainsi Tottenam et Arsenal devraient jouer, respectivement face à Aston Villa et Newcastle.