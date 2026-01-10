"Il m'a dit que je n'avais pas les qualités pour jouer en D1A" : l'entraîneur qui a cassé Siebe Van der Heyden

Siebe Van der Heyden retrouve des couleurs depuis son passage très compliqué à Majorque. Le défenseur de La Gantoise a toujours eu de grandes ambitions, même si tout le monde ne croyait pas en lui.

Malgré ses sept ans de formations à Anderlecht, le début de carrière de Siebe Van der Heyden n'a pas été simple. Avant d'exploser à l'Union Saint-Gilloise, le natif de Denderleeuw a connu quelques mois de galère à Ostende et a dû s'exiler en deuxième division néerlandaise pour lancer sa carrière.

C'est sous les ordres d'Yves Vanderhaeghe que Van der Heyden avait disputé son tout premier match chez les pros. Mais à Ostende, il n'y a jamais eu de suite à ces deux minutes sur la pelouse...d'Anderlecht en mai 2017.

La reconnaissance après les doutes

"Yves était sans aucun doute un bon entraîneur, mais je n'étais pas prêt pour ce niveau à ce moment-là. Ce n'était pas de sa faute ; il m'a toujours soutenu", relativise Van der Heyden dans WigWam, le magazine officiel de La Gantoise.

Il a par contre eu plus de mal avec la façon de faire d'Adnan Custovic : "Avec lui, c'était autre chose. Il m'a dit que je n'avais pas les qualités pour jouer en première division. Sur le coup, ça m'a vraiment blessé, mais je suis content de lui avoir prouvé qu'il avait tort".



Quatre ans plus tard, Siebe Van der Heyden était repris par Roberto Martinez chez les Diables Rouges. "C'était une grande fierté, d'autant que je pense m'en être assez bien tiré. La Coupe du Monde 2026 ? Qui sait", sourit-il en guise de conclusion...et de clin d'oeil à Adnan Custovic.