D1 Amateurs : Voici les clubs ayant demandé leur licence pour la D1B !

La course à la promotion en D1A bat son plein, mais une autre question se pose un échelon plus bas : quels clubs viseront la montée depuis la D1 Amateurs et donc soumettront leur demande de licence ?

La D1 Amateurs est actuellement survolée par un club : le KMSK Deinze, qui compte onze points d'avance sur son plus proche poursuivant Thes Sport. Deinze a introduit son dossier de licence pour monter en D1B, nous apprend l'agence Belga ce samedi, au contraire du club de Tessenderlo et du troisième classé, le KSK Heist. Le reste du top 6 a également demandé le précieux sésame : le Patro Heisden, Seraing et le RWDM ont introduit leur demande de licence pour monter au second échelon professionnel du pays.

Plus surprenant : deux clubs bien loins du tour final ont introduit leur demande de licence professionnelle. Il s'agit de La Louvière-Centre, 12e de D1 Amateurs, et du Lierse-Kempenzonen, avant-dernier et en grand danger de relégation. Une façon d'envoyer un signal pour les années à venir et rappeler que ces clubs visent le retour au football professionnel. Les clubs ont jusqu'à ce lundi pour introduire leurs dossiers auprès de la Commission des Licences de l'Union Belge.