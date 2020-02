Jess Thorup satisfait : "Eupen sera plus haut dans le classement"

La Gantoise ne pensait sûrement pas éprouver autant de difficultés du côté d'Eupen. Alors que l'on se dirigeait vers un match nul, les Buffalos ont arraché la victoire face aux Pandas via un but de Castro-Montes.

La Gantoise a vu Eupen revenir au score à deux reprises. "Nous aurions dû terminer le match beaucoup plus tôt. Nous prenons les devants deux fois avec un beau but, mais donnons toujours à l'adversaire la chance de revenir. Et plus le match avance, plus ils ont la confiance nécessaire pour conserver ce point", a confié Jess Thorup.

Le coach de La Gantoise est néanmoins satisfait de prendre les trois points. "Mais nous avons continué à mettre la pression et, finalement, nous avons rempli l'objectif. Nous étions venus pour les trois points et nous les avons maintenant. C'est la chose la plus importante pour moi", a souligné le technicien danois avant de louer les qualités d'Eupen. "Une équipe solide et très forte. Ils seront plus haut dans le classement à l'avenir, croyez moi. Puis en Belgique, il n'y a pas de rencontre facile", a conclu le coach des Buffalos.