Lukaku, bientôt esseulé en pointe de l'attaque interiste ?

L'attaquant argentin Lautaro Martinez a véritablement explosé cette saison, aux côtés de Romelu Lukaku, à l'Inter Milan.

En un an, le jeune argentin de 22 ans a triplé de valeur estimée, selon la référence en la matière Transfermarkt. Durant l'été 2018, les Nerazzurri l'achetaient au Racing Club argentin pour 25 millions d'euros.

A ce jour, peu d'équipes pourraient s'offrir ses services, tant il impressionne dans le championnat italien - où il a déjà inscrit 12 buts et donné 3 caviars -, mais pas seulement. Il a en effet scoré à cinq reprises en Ligue des Champions. Ce n'est pas passé inaperçu des dirigeants catalans qui cherchent toujours d'urgence un buteur.

Ainsi, depuis quelques jours, la presse espagnole - AS et Marca en tête - s'enflamment de plus en plus sur un possible transfert, dès cet été, du prodige argentin vers les Blaugranas. Seulement, le Barca devra sortir le gros chèque. Sa clause libératoire est de 111 millions d'euros, Lautaro Martinez étant sous contrat jusqu'en juin 2023 avec l'Inter Milan.