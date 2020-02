Les supporters d'Eupen n'étaient pas, pour une fois, les moins nombreux

Cette semaine, les supporters d'Eupen n'étaient pas les moins nombreux à venir supporter leur équipe. Qui plus est, le Kehrweg pouvait aussi compter sur la présence de 317 gantois.

En tout, 2.337 personnes ont assisté à la victoire arrachée par les Gantois contre Eupen ce vendredi. Plus tôt dans la semaine, pour la rencontre reportée entre Waasland-Beveren et Courtrai, l'assistance était encore plus faible. Seulement 1.995 Waeslandiens sont venus supporter leur équipe, pourtant en pleine lutte pour éviter la relégation. Les Courtraisiens étaient, eux, seulement 66, le plus faible parcage de la semaine.

A l'inverse, on retrouve le Club de Bruges en tête du classement, comme d'habitude. Les Brugeois pouvaient compter sur le soutien de près de 22.000 personnes ce samedi. Ceux-ci s'étaient déplacés à 1.190 mercredi à Sclessin.

Les chiffres de la Jupiler Pro League sont plus précis et fiables car, contrairement aux clubs, ils comptent seulement les personnes effectivement présentes. Là où les chiffres de la majorité des clubs comprennent également les abonnés qui ne se déplacent pas forcément. Ainsi, à Sclessin mercredi, en tout 20.678 supporters étaient présents.