Vlap explique pourquoi le but de Kompany est si important

C'était assez clair : le but de Vincent Kompany a été plus célébré que les cinq autres ce dimanche contre Eupen. Michel Vlap explique...

On a notamment vu Hendrik Van Crombrugge sprinter depuis son but pour venir féliciter son capitaine après le but. Une joie qui faisait plaisir à voir, et dont Michel Vlap souligne une autre raison : "On ne marque jamais sur phase arrêtée cette saison ! (c'était la seconde fois, nda) Pour une fois que ça rentre, on est contents, bien sûr".

Mais c'est l'identité du buteur qui rendait surtout ce but si important. "Naturellement, Vincent est la base de ce projet. Il est l'architecte de ce à quoi nous sommes en train de travailler. Kompany mérite cette récompense et nous étions tous très contents pour lui".