"Jonathan David fait du bien au football canadien"

Le jeune joueur de La Gantoise cartonne cette saison chez les Buffalos. Il ne fait aucun doute que l'attaquant s'en ira cet été tant il est suivi de près par de grosses formations.

Michaël Klukowski est revenu sur sa carrière en Belgique et sa reconversion (à lire ICI). Il avait quitté le Canada pour rejoindre l'Europe en 1998. "La MLS n'existait pas à cette époque-là. Les Canadiens ont la chance de pouvoir évoluer chez les pros tout en restant en Amérique du Nord désormais", confie l'ancien back gauche. "Il y a aussi un championnat canadien mais on ne sait pas encore comment il va évoluer. Puis en 2026, le Mondial sera organisé chez nous avec le Mexique et les États-Unis. C'est tout bon pour le football canadien", explique l'agent de joueurs.

L'ancien Brugeois suit toujours attentivement la Jupiler Pro League et ne tarit pas d'éloges à propos de l'un de ses jeunes compatriotes. "Jonathan David est un pur talent. Il fait déjà partie des meilleurs joueurs du championnat belge à seulement 20 ans ! Il est arrivé de nul part avant de débuter avec la réserve et de saisir sa chance", souligne Klukowski. Il n'arrête de pas d'empiler les buts. Il est d'ailleurs le meilleur buteur actuel du championnat avec 18 goals au compteur. Un joueur qui possède un potentiel énorme et qui est suivi par des cadors européens. Il rejoindra bientôt une formation du top comme Alphonso Davies qui a rejoint le Bayern Munich. C'est top pour le football canadien car cela va ouvrir des portes à d'autres joueurs", a conclu Michaël Klukowski.