Joris Kayembe sur le banc contre le Standard? Il explique pourquoi

Convaincant et séduisant depuis son arrivée à Charleroi, Joris Kayembe avait pourtant pris place sur le banc dimanche soir, pour la réception du Standard.

On avait déjà pris l'habitude de voir Joris Kayembe dans le onze de Charleroi. Arrière gauche ou un cran plus haut, l'ancien Nantais avait débuté les trois dernières rencontres du Sporting et il avait d'ailleurs convaincu son coach et les observateurs.

"Besoin de souffler"

Mais dimanche, Karim Belhocine a donné la préséance à un très bon Ali Gholizadeh. Pas une surprise pour Joris Kayembe. "J'en avais parlé avec le coach pendant la semaine parce que j'avais besoin de souffler", confirme le gaucher du Sporting.

"J'avais enchaîné les matchs ces dernières semaines et il y avait de la fatigue, ce qui est normal et je suis très content de la façon dont le coach me gère", ajoute-t-il. Pas interdit de penser, donc, que Joris Kayembe postulera pour une place de titulaire dès samedi prochain à La Gantoise.