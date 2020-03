Alexander Scholz (ex-Standard, Bruges) envisage une nouvelle expérience à l'étranger

L'ancien du Standard et du FC Bruges Alexander Scholz est redevenu une valeur sûre à Midtjylland. Le Danois, rentré au pays, est titulaire indiscutable chez le leader du championnat.

Et si les Diables Rouges retrouvaient une vieille connaissance du championnat de Belgique à l'Euro 2020 ? Alexander Scholz (27 ans) n'a encore jamais été appelé avec l'équipe nationale A du Danemark, mais a de solides arguments puisqu'il est titulaire chaque semaine à Midtjylland, leader du championnat danois. Scholz a atteint un niveau apprécié au pays et ses montées balle au pied, notamment, épatent : "En Belgique, j'ai été mis sur le banc à une période (certainement à Bruges, nda) et le coach jouait à trois derrière", raconte-t-il à Tipsbladet.

"Le coach de l'époque a alors mis l'accent sur les deux défenseurs centraux sur les côtés, qui devaient être très offensifs. C'est pour ça que je monte beaucoup. Ca déstabilise l'adversaire. Je pense que ça apporte beaucoup à l'équipe". Scholz, qui n'est pas parvenu à percer au FC Bruges, s'est relancé au Danemark au point d'envisager une nouvelle expérience à l'étranger.

"Oui, tout à fait. J'ai beaucoup apprécié ces années passées à l'étranger et j'aimerais pouvoir y goûter à nouveau", confirme l'ancien du Standard, qui ne sait cependant pas si son club le laissera partir en fin de saison. Scholz avait quitté le Danemark en 2012 pour Stjarnan, en Islande, avant de rejoindre le Sporting Lokeren.