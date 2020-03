Vercauteren mystérieux autour de son contrat: "Je ne suis pas là pour une courte durée"

Genk a déjà exprimé sa confiance en Hannes Wolf, même s'il ne va pas en Playoffs 1. Il n'y a aucune clarté sur Frank Vercauteren. Et il ne veut pas non plus en donner.

Nous ne savons pas ce qui est écrit dans le contrat de Vercauteren. A-t-il un contrat pour la saison prochaine du côté du Sporting d'Anderlecht ? Le brouillard est bien présent ! Et Vercauteren ne veut pas éclaircir la situation : "Je ne travaille pas là-dessus. J'ai un contrat et il contient un certain nombre de choses. Mais je ne travaille pas sur mon avenir personnel. Je travaille sur l'avenir d'Anderlecht." Il était inutile d'insister : "Cela ne dépend pas de moi. Vous ne devriez pas parler de mon contrat, mais d'Anderlecht. J'espère en faire partie. Je veux gagner quelque chose et ce n'est pas un contrat. Cela dit, je ne suis pas venu ici pour le court terme si cela répond à votre question."





