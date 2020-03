Bruno Godeau revient sur son plus beau souvenir mouscronnois

Sans surprise, c'est durant le passage de Bernd Storck que le Bruxellois a connu ses plus belles heures au Canonnier.

Deux ans et demi à Mouscron, 85 matchs disputés, trois buts et trois assists, Bruno Godeau a laissé une trace de son passage à l’Excel Mouscron. Un peu plus d’un mois après son départ à Gand, il revient sur cette époque hurlue dans un entretien accordé à La Dernière Heure.

Et son plus beau souvenir, il l’a vécu il y a tout juste un an. "Sans aucun doute l’enchaînement des victoires en début d’année 2019 et jusqu’aux playoffs", explique-t-il. "Neuf matchs consécutifs sans perdre, c’était de très beaux moment", ajoute-t-il.

"Le pire souvenir?"

Mais Bruno Godeau n’a pas oublié non plus le début de saison difficile vécu la même année. "Mon pire souvenir? Ce sont sûrement les six défaites qu’on avait encaissées en début de saison." Tout le monde avait déjà enterré l’Excel quand Bernd Storck est arrivé, mais la donne a changé ensuite.

Et pour Bruno Godeau aussi: le Bruxellois a signé à Gand cet hiver, où il doit encore se faire une place. Barré par le duo Plastun-Ngadeu, il a disputé ses premières minutes à Saint-Trond, le 23 février.