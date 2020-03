Anderlecht sait que Jérémy Doku va partir, mais ça ne devrait pas être tout de suite

Jérémy Doku est la nouvelle sensation du RSCA et a haussé son niveau de jeu ces dernières semaines. Comme Yari Verschaeren avant lui, il est très suivi ... mais lui aussi devrait rester.

Jérémy Doku n'a que 17 ans et est déjà l'un des espoirs les plus suivis de notre championnat. Ses dernières semaines lui ont permis d'atteindre le niveau espéré et après avoir déjà refusé Liverpool en 2018, il sera naturellement courtisé l'été prochain ... mais ne devrait pas bouger. D'après La Dernière Heure, le jeune anderlechtois voudrait rester au moins une saison de plus, conscient qu'un départ ne serait pas idéal au stade de son évolution.

Doku a récemment prolongé jusqu'en 2022, garantie pour le RSCA de récupérer un montant qu'on imagine important pour son joueur. Tout dépendra de la suite : comment le "gamin" performera-t-il en cas de PO2, moins intéressants ? Comment performera-t-il face au top belge en cas de PO1 ? Comment abordera-t-il la saison de la confirmation, difficile pour Yari Verschaeren ? Jérémy Doku devra répondre à toutes ces questions ...