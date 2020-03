🎥 Le splendide but du mois en Bundesliga

Un seul but aura été suffisant à Emre Can pour remporter un premier trophée individuel sous les couleurs du Borussia.

Le Bundesliga a choisi son but du mois et c'est une pure merveille d'Emre Can qui a été élue. Le 8 février dernier, le Borussia Dortmund se déplaçait à Leverkusen pour ce qui restera l'un des matchs de la saison en Allemagne.

Sept buts et une victoire in extremis de Leverkusen, pourtant mené 2-3 à la 80e du terme et qui a retourné le Borussia en deux minutes (4-3). Mais c'est Emre Can qui avait inscrit le plus beau but de cette rencontre, en nettoyant la lucarne Hradecky. L'unique but, à ce jour, du médian turc sous les couleurs du Borussia...