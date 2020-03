Clash de titans en vue pour un grand talent français de 16 ans ?

Le football voit en permanence éclore de nouveaux talents, et un de ceux-ci en vue cette saison évolue à Lyon.

Le FC Barcelone, le Real Madrid et la Juventus seraient prêts à en découdre pour attirer un des nouveaux "crack" du football chez eux la saison prochaine, d'après The Sun.

La cible ? Le Lyonnais Rayan Cherki qui est considéré comme un grand talent en France. A seize ans à peine, le coéquipier de Jason Denayer joue déjà régulièrement avec l'équipe A.

Formé à l'OL, Cherki a fait ses débuts au plus haut niveau en octobre. Depuis lors, il apparait de plus en plus souvent chez les pro avec qui il compte déjà une dizaine d'aparitions pour trois buts (tcc).

La bataille risque d'être rude, toutefois, reste à savoir si Jean-Michel Aulas laissera filer un tel talent si jeune, et avec un tel potentiel dès cet été.