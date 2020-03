Thomas Meunier "a déjà signé" au Borussia Dortmund, "avec certitude"

Thomas Meunier aurait-il déjà signé un contrat avec le Borussia Dortmund ? C'est en tout cas ce qu'affirme l'ancien joueur et consultant pour RMC Sports Jérôme Rothen ...

C'est une drôle d'affirmation faite par l'ancien joueur du PSG Jérôme Rothen : désormais consultant pour RMC Sports, il a en effet assuré que Thomas Meunier aurait déjà signé son contrat au Borussia Dortmund, qu'il rejoindrait dès la fin de la saison en cours et donc au terme de son contrat actuel, qui n'a pas encore été prolongé.

"Ce n'est pas "quasi" certain, [Thomas Meunier] a signé à Dortmund. Je te donne l'information avec certitude, mais je n'irai pas plus loin car cela ne va pas dans le sens de Meunier", déclarait Rothen sur RMC. Rappelons que d'autres journalistes avaient affirmé la chose, Daniel Riolo (RMC également) ajoutant même, de manière excessive et peu fiable, que la suspension de Meunier ... était volontaire pour ne pas jouer contre le Borussia Dortmund au match retour. Ce qui est, l'air de rien, une accusation grave ...

Connaissant le joueur, il est fort probable qu'il réagisse à ces rumeurs via les réseaux sociaux ...