Valence signale de nouveaux cas de coronavirus

Très touché par l’épidémie de coronavirus avec Ezequiel Garay et l'ancien Standardman Eliaquim Mangala testés positifs au Covid-19, Valence vient de publier un communiqué dans lequel il annonce que de nouveaux cas ont été détectés, et ce sans citer les noms des personnes concernées.

"Valence CF signale de nouveaux cas positifs de coronavirus COVID-19 chez des joueurs et des techniciens de l’équipe première. Tous sont des cas asymptomatiques et se trouvent chez eux sous surveillance médicale et à l’isolement, réalisant normalement leur plan de travail prévu. En dépit des mesures strictes prises par le club après avoir joué le 19 Février 2020 un match de Ligue des Champions à Milan (contre l’Atalanta), zone confirmée à haut risque par les autorités italiennes quelques jours plus tard. En général, les derniers résultats montrent que l’exposition inhérente aux parties a causé environ 35% des cas positifs. Le club profite de ce nouveau test de virus hautement contagieux pour insister pour que la population reste à la maison et respecte strictement toutes les mesures d’hygiène et de prévention déjà publiées", a expliqué le club ché.