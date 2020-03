Le KV Ostende menace Marc Coucke ... de déménager la saison prochaine

Le KVO attend toujours le feu vert pour la reprise par PMG (Pacific Media Group), qui doit sauver le club côtier du spectre de la faillite ...

Le Sporting Lokeren n'est pas le seul club en difficultés financières en Belgique : le KV Ostende est en galère et suit avec tension la situation de la reprise par PMG, Pacific Media Group, le groupe américain qui doit arriver mais peine à trouver un accord avec Marc Coucke, l'ex-président ostendais, au sujet du loyer de la tribune lui appartenant toujours.

Dans cette situation, la Commission des licences, qui se réunit cette semaine, n'accordera pas sa confiance au KVO, rapporte Het Nieuwsblad. PMG et la société de Marc Coucke, Alychlo, ne parviennent jusqu'ici pas à un accord sur la location de la tribune (loyer d'1,2 million d'euros alors que le groupe américain souhaiterait payer maximum 500.000 euros).

Des matchs à ... Roulers ?

Résultat : pour faire pression sur le président du RSCA, le KV Ostende serait prêt à déménager et à jouer au Schiervelde, à Roulers, plutôt qu'à la Versluys Arena, durant la première partie de saison afin de ne plus louer de tribune. Une solution extrême, mais le KVO n'a pas le choix : sans reprise par PMG, impossible d'éponger la dette du club et d'obtenir une licence professionnelle ...