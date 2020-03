Terminer la Liga cet été ? "D'ici là, il fera une chaleur torride, ici on atteint facilement 40 degrés à l'ombre"

Confiné comme le reste du pays, le buteur néerlandais Luuk de Jong avait débarqué au FC Séville cet été.

"En février, il faisait déjà plus de 20 degrés et tout le monde vivait dehors, c'était d'habitude très animé. C'est vraiment fou de vivre une telle situation", confiait l'ancien joueur du PSV dans Algemeen Dagblad.

Le buteur s'estime chanceux qu'aucun coéquipier n'ait été contaminé : "Je reste en contacte avec mes coéquipiers. Jusqu'à présent, personne n'a présenté de symptômes du virus, et cela aurait pu être le cas car notre dernier match avant l'arrêtde la Liga était à l'Atlético de Madrid. Et c'est à Madrid que l'épidémie est la plus violente."

Le joueur de 29 ans revient également sur son adaptation à l'Espagne surtout l'été, après ses passages en Allemagne (Borussia M'Gladbach) et en Angleterre (Newcastle) : "Je suis curieux de savoir si nous terminerons la saison cet été. Cela ne serait pas évident car d'ici là, il fera une chaleur torride ici à Séville, on atteint facilement les 40 degrés à l'ombre en été. Ce sera quelque chose à vivre. Si cela se fait, je suppose que les rencontres à domiciles se joueront à 22h ou plus tard."