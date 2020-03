Real Madrid : la grande lessive de Zidane

En attendant une reprise, ou non, de la Liga, les clubs se tournent tout doucement vers la saison prochaine. Le Real préparerait une petite révolution avec son nouvel objectif centré sur les jeunes talents.

Cela signifierait que plusieurs joueurs quitteront Bernabeu dans un premier temps. Et selon le quotidien AS, une des priorités de Zinedine Zidane serait de dégraisser son noyau.

Ainsi, Alphonse Areloa ne devrait pas être conservé au terme de son prêt, tandis que Marcelo qui n'est plus titulaire indiscutable, et Nacho seraient cités en Serie A et autorisés à partir en cas d'offre.

Loin de son niveau, Luka Modric pourrait également quitter le club en cas de bonne offre, tout comme Toni Kroos, James Rodriguez et Gareth Bale, qui n'entreraient plus dans les plans du technicien français. Lucas Vazquez, Mariano Diaz et Brahim Diaz ne devraient également pas être conservés.

Ces départs devraient laisser de la place à plusieurs joueurs en prêt sur qui le Real compterait pour reconstruire une ossature solide. Il s'agit d'Hakimi (Dortmund) et Odegaard (Real Sociedad) qui ont vécu une grosse saison dans leurs clubs respectifs, au point de convaincre la Casa Blanca de leur donner une autre chance de s'imposer à Bernabeu.