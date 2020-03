Oui, Neymar "respecte le confinement", affirme son entourage

Neymar a (encore) créé la polémique au Brésil en organisant une fête privée avec ses amis, en plein confinement. Pourtant, son entourage affirme que le joueur respecte les consignes.

La photo de Neymar entouré de ses amis en plein confinement, visiblement occupés à jouer au beach-volley, a fait grand bruit et a poussé le service de communication du Brésilien à réagir officiellement via un communiqué : d'après celui-ci, tous les amis dont est entouré Neymar sur la photo sont des personnes vivant en quarantaine avec lui et ayant fait le déplacement depuis Paris, à l'exception de son fils qui l'a rejoint après coup.

"Neymar continue son travail quotidien, l'entretien de sa forme physique avec son coach Ricardo Rosa et attend avec impatience la fin de cette triste période et le retour à l'activité professionnelle qui s'ensuivra", conclut le communiqué.