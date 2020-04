🎥 Cette finale de Coupe qui restera dans la mémoire de Steven De Petter : "Contre Witsel, Defour, Mangala..."

A 34 ans, et la mort dans l'âme, Steven De Petter a décidé de tirer un trait définitif sur sa carrière de joueur professionnel. Près de 15 ans au plus haut niveau, un titre en D2 et une finale de Coupe, perdue, contre le Standard au Stade Roi Baudouin, qu'il n'oubliera jamais.

Terrassé par des douleurs récurrentes à la cheville, Steven De Petter, qui n’a pas joué le moindre match officiel cette saison, a décidé d’écouter son corps et de définitivement raccrocher les crampons. La fin d’une longiligne carrière pour le milieu offensif alostois qui aura évolué 12 saisons au plus haut niveau du football belge (sans compter la saison 2019-2020.

Il avait connu la Pro League avec le FC Dender, club avec lequel il a été champion en D2 lors de sa première saison chez les pros (2007-2008), il n’a ensuite plus quitté l’élite du football belge. 340 rencontres en D1A, pour 34 buts, Steven De Petter quitte le monde du football professionnel.

Une finale perdue, mais inoubliable

Passé également par Malines et Saint-Trond, où sa carrière s’est achevée, c’est avec Westerlo qu’il a connu l’un des plus grands souvenirs de sa carrière : une finale de Coupe de Belgique. "Même si on l’avait perdue, ça restera l’un des plus beaux moments", insiste-t-il.

Pour tracer leur route jusqu’en finale, les Campinois avaient dompté Roulers, Anderlecht, le Lierse et le Cercle de Bruges, avant de buter sur la dernière match, contre le Standard. "C’était un moment unique et encore plus quand on voit qui était sur le terrain pour le Standard. Axel Witsel, Eliquim Mangala, Steven Defour... C’est un moment qui restera gravé", insiste encore le jeune retraité.

Une Dream Team à deux doigts du doublé

Car ce Standard-là, qui avait pourtant ramé pour atteindre les playoffs 1, avait des allures de 'Dream Team'. Et les Rouches qui avaient disputé de fantastiques playoffs 1, mais avaient loupé le titre lors de la dernière journée (suite à un partage concédé à Genk), n’avaient pas l’intention de buter sur une deuxième finale.

Intraitables, les troupes de Dominique Donofrio n’ont laissé aucune chance au Westerlo de Steven De Petter. Un coup de tête magistral d’Eliaquim Mangala et à un autobut de Mravac, provoqué par Jelle Van Damme, ont permis au Standard de soulever la sixième Coupe de Belgique de son histoire. Et si deux autres Coupes ont suivi (en 2016 et en 2018), les Liégeois ne sont plus jamais passés aussi près du doublé que cette année-là...