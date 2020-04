Francesco Totti donne des précisions sur sa reconversion

Depuis l'été dernier et son départ de l'AS Roma où il occupait le poste de directeur sportif, l'ancien attaquant italien a légèrement disparu des radars.

Francesco Totti garde toujours un œil sur le football. Pendant un live Instagram organisé avec Vincent Candela (ancien international français qui a aussi porté le maillot de l’AS Roma entre 1996 et 2005), l’ancienne légende du club italien a dévoilé à son ancien coéquipier ce qu’il allait bientôt faire, dans des propos relayés par Sky Italia.

"En ce moment, je suis en attente. Je travaille, j’écoute, j’appelle, je vois de jeunes joueurs. Je vais ouvrir une société de scouting et de procuration. Surtout le scouting parce que je veux élever les jeunes de la meilleure façon possible. Je veux qu’ils se comportent honnêtement, avec des valeurs et des principes qui sont importants et respectables pour tous, comme je l’ai fait en grandissant. Je cherche donc de nouveaux talents dans le monde entier. Aujourd’hui, il n’y a pas d’autre Totti dans le monde du football, mais j’espère le trouver, même si ce ne sera pas facile. Reste libre Vincent parce que je vais aussi t’emmener loin de Rome, tu feras partie de mon écurie", a lâché l’ancien numéro 10.