Voici le onze type de Proximus League : Deux clubs ne sont pas représentés

Pas de finale retour de Proximus League au programme entre OHL et le Beerschot et de playdown entre Roulers et Lokeren. La D1B a décidé de constituer l'équipe type de cette saison.

OHL et l'Union Saint-Gilloise sont les deux équipes les mieux représentées. Trois Louvanistes en font partie, à savoir Tshimanga, Schuermans et le meilleur buteur de D1B Thomas Henry. Du côté unioniste, on retrouve Nielsen, Tabekou et Vega.

Deux joueurs de Westerlo font partie du onze type : Brüls et Abrahams. Holzhauser (Beerschot), Neven (Lommel) et le gardien de but Anthony Moris (Virton) complètent l'équipe.

Lokeren et Roulers, les deux derniers du classement ne sont pas représentés.