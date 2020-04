L'agent de Toby Alderweireld monte au créneau concernant la baisse des salaires

La baisse momentanée des salaires souhaitée par les clubs a provoqué un large débat en Angleterre. Stijn Francis a décidé de dénoncer l'attitude des clubs dans cette situation de crise.

Il n'y aura pas de baisse des salaires en Premier League. Critiqués publiquement pour cette attitude, les joueurs ont rétorqué qu’ils voulaient faire un geste financier, mais dont le but n’était pas uniquement de faire une ristourne pour leurs employeurs.

Stijn Francis, l'agent de Toby Alderweireld a poussé un coup de gueule outre-Manche. "Pour les joueurs, il existe plusieurs raisons pour lesquelles de telles réductions de salaire ne sont pas acceptables. L’une des raisons est le principe de stabilité contractuelle. Il s’agit de l’un des fondements essentiels du football moderne et garantit que les contrats sont respectés par les deux parties dans toute la mesure du possible. Ce principe de stabilité contractuelle sépare la situation d’un footballeur de celle de tout autre travailleur", lâche le Belge.

"Les clubs qui demandent maintenant de réduire les salaires des joueurs sapent ce principe de stabilité contractuelle. Si les clubs insistent sur une baisse de salaire, les joueurs doivent être placés dans la même situation que tout travailleur régulier. Les clubs qui réduisent le salaire de leurs joueurs devraient accepter que les joueurs puissent mettre fin à leur emploi gratuitement et ces clubs ne devraient plus pouvoir demander de frais de transfert si le joueur souhaitait partir", poursuit-il.

Pourquoi donc les joueurs devraient faire les frais d’une mauvaise gestion de leur club qui possèdent pas de soupape de sécurité financière ? "Afin d’être compétitifs, les clubs et les propriétaires sont prêts à utiliser et à risquer toutes leurs ressources et n’ont pas de tampon financier. Si toute cette prise de risque est récompensée et que les clubs réalisent un profit, aucun membre du personnel ou joueur ne verra une partie de ce profit. N’oublions pas que lors de la saison 2017-18, les clubs de Premier League anglaise ont réalisé un bénéfice commun d’environ 285 millions de livres avant impôts. Aucun des joueurs n’a obtenu une partie de ces bénéfices. Il n’est donc pas juste de demander au staff et aux joueurs de sacrifier leur salaire alors que les choses s’avèrent financièrement difficiles pour les clubs."

Stijn Francis explique également que la réduction des salaires permette des économies aux clubs finançant plus tard le recrutement de concurrents. "Dès que les choses seront revenues à la normale et que les matchs seront joués et diffusés, les joueurs qui ont accepté des salaires réduits auront facilité l’achat de nouveaux joueurs par leur club et leur auront permis de recruter des concurrents pour leur poste. Une réduction de salaire ne pourrait être acceptée que si les clubs s’engagent à rembourser le salaire avant de payer des frais de transfert pour faire venir de nouveaux joueurs."

"Les clubs ne devraient pas demander des réductions de salaire à leurs joueurs à moins que cela ne soit essentiel à leur survie. Si les clubs ont vraiment peur de ne pas survivre, cela signifie que ces clubs n’ont pas fait attention et qu’ils devraient mettre les joueurs en congé. Si tel est le cas, les joueurs devraient pouvoir résilier leur contrat contre une rémunération limitée comme les employés réguliers. Si les joueurs décident néanmoins de soutenir financièrement les clubs par le biais d’une réduction de salaire, la réduction devrait être soumise à certaines conditions telles qu’aucun frais de transfert ne soit payé jusqu’à ce que les réductions de salaire pour tous les joueurs impliqués aient été compensées", a conclu Stijn Francis.