🎥 La dernière grande soirée européenne du Parc Astrid

Il y a tout juste trois ans, les Mauves tenaient tĂȘte Ă Manchester United, en quart de finale de l'Europa League.

Anderlecht a encore vécu d'autres soirées européennes depuis le 13 avril 2017, en Ligue des Champions lors de la saison 2017-2018, puis en Europa League, la saison suivante, mais les Mauves n'ont pas accroché de grand d'Europe comme ils l'avaient fait lors de cette double confrontation avec l'équipe de José Mourinho.

Sortis en deuxième position de leur poule, les Anderlechtois avaient éliminé le Zenit, puis l'APOEL pour gagner le droit de défier Manchester United en quart de finale. Et si on donnait peu de chances aux hommes de René Weiler de créer la surprise, le Sporting a fait plus que résister.

Rashford et Fellaini, bourreaux du Sporting

Menés dès la demi-heure du match aller, suite à un but de Mkhitaryan, les Bruxellois ont poussé et ont finalement été récompensés dans les dernières minutes, grâce à un coup de tête rageur de Leander Dendoncker, idéalement servi par Ivan Obradovic (1-1).

Et Anderlecht aura même résisté lors du match retour, poussant le Manchester United de José Mourinho, futur lauréat de la compétition, aux prolongations. Mais Markus Rashford, servi par Marouane Fellaini, enterrera les illusions belges à la... 107e minute.