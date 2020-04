Joeri Dequevy : "Ce serait top d'avoir un beau derby bruxellois en D1B"

Le RWDM a terminé à la 6ème place en D1 Amateurs cette saison, mais pourrait évoluer en D1B si des clubs de Proximus League n'obtiennent pas leur licence.

En raison de la pandémie de coronavirus, la saison s'est brutalement terminée en D1 Amateurs. Deinze a été sacré champion et le RWDM a terminé à la sixième place du classement après 24 journées de championnat. "Le bilan est mitigé, nous aurions pu mieux faire mais nous étions dans une bonne spirale quand le championnat a été suspendu avant d'être arrêté, nous étions bien partis pour aller chercher le Tour Final", nous confie Joeri Dequevy.

Néanmoins, plusieurs clubs de D1B éprouvent des difficultés à obtenir leur licence et cela pourrait profiter au club bruxellois. "À mon âge (32ans), sur le terrain ou pas, j'ai envie que le RWDM retrouve la deuxième division. Ce serait top pour le club et les supporters. Nous pourrions assister ainsi à un beau derby bruxellois contre l'Union Saint-Gilloise. J'espère également qu'il y aura des refontes au niveau de la D1A et D1B. Il doit y avoir des changements", explique l'attaquant qui évoque également le confinement.

"Ça va, mais je commence à m'ennuyer. Heureusement que j'ai la chance d'avoir un jardin. Il faut suivre les règles et espèrer que tout cela prendra bientôt fin. La santé prime sur tout. J'essaie également de rester fit et ne pas prendre de poids même si la saison est définitivement terminée de notre côté", a conclu Joeri Dequevy.