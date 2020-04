Killian Overmeire a toujours sa place en D1A : "Le top belge s'était renseigné"

Killian Overmeire, c'est 26 ans à Lokeren : l'un des derniers clubmen de notre football va devoir, contraint et forcé, quitter "son" Pays de Waes à 34 ans. Et il ne devrait pas manquer d'options.

Être l'agent de Killian Overmeire n'était jusqu'ici pas vraiment bien compliqué : "C'était toujours Lokeren, Lokeren, Lokeren", sourit Mark Volders, qui recevait pourtant des offres. "L'année passée, surtout, il y a eu beaucoup d'intérêt. C'est mon job de lui faire part de ça, mais c'était toujours rapidement écarté. Ce qui lui fait honneur", estime l'agent de l'un des derniers clubmen de notre football.

Mais cette fois, Overmeire ne fera pas le choix du coeur : repartir en D2 Amateurs avec "son" Lokeren, sous quelque forme que ce soit, n'est pas une option. "Il reconnaît bien sûr que l'histoire va devoir prendre fin cette fois. Il a demandé quelques jours avant d'y réfléchir. Je suis certain que sa carrière professionnelle ne va pas prendre fin de cette façon et qu'il pourra rebondir dans un beau club", affirme Volders. "Il va devoir désormais faire un choix qui lui convient, sportivement et familialement".

Le top 5 était intéressé !

Killian Overmeire fait partie de ces joueurs dont on a toujours eu l'impression qu'il aurait pu réussir une toute autre carrière s'il avait décidé, un jour ou l'autre, de franchir un cap. Et son profil intéressait jusqu'au top belge : "L'année passée, il y avait de l'intérêt en provenance d'une équipe du G5 (Bruges, Genk, Gand, Standard, Anderlecht, nda). Ca l'a surpris lui-même".

Un an plus tard, le top sera peut-être utopique, mais la D1A ? Certainement pas. "S'il a encore les qualités pour ça ? Ca va sans dire. En termes de qualités, il y a peu de milieux de son niveau en Belgique. Il y a moins d'un an, Roger Lambrecht demandait encore un million d'euros pour lui", révèle l'agent d'Overmeire.

L'objectif serait de jouer encore deux saisons. "Killian ne profitera d'aucun club. Il aurait pu signer pour bien plus longtemps à Lokeren, mais ne le voulait pas. Tant qu'il sera en bonne forme physique, il continuera, mais il arrêtera dès que ça ne sera plus le cas".