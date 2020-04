Milan Corryn ne voit pas Albert Sambi Lokonga quitter Anderlecht

Parmi les révélations de la saison en Pro League, le petit frère de Paul-José Mpoku attire les convoitises. Mais il ne devrait pas partir.

S’il est quelques mois plus âgé qu’Albert Sambi Lokonga, Milan Corryn connaît très bien le jeune médian du Sporting. Les deux hommes ont fait toutes leurs classes ensemble à Anderlecht avant que le plus âgé des deux ne quitte la Belgique pour la Slovaquie.

Et Milan Corryn ne voit pas son jeune ami partir l’été prochain. "Je m’attends à qu’il reste", confirme-t-il au Laatste Nieuws. "Il y a des grands clubs qui s’intéressent à lui et ça ne me surprend pas, mais Albert reste concentré sur Anderlecht je pense."