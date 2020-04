Chelsea fait le point : refus des aides gouvernementales, remboursement des supporters et nouveaux dons

Premièrement, détaille le club londonien, il n'est pas question de bénéficier des aides gouvernementales. Chelsea maintient son point de vue ; ni chômage, ni réduction salariale pour l'ensemble du personnel jusqu'au 30 juin. Les Blues refusent ainsi de bénéficier de la sécurité sociale, à laquelle ne cotisent proportionnellement que très peu les clubs.

Ensuite, le communiqué promet un remboursement pour les abonnés. Les matchs auxquels ils ne pourront pas assister pour cause de crise du coronavirus seront remboursés au prorata. Ce n'est pas tout ; de nombreux supporters anglais avaient déjà réservé leur déplacement pour Munich. Le club leur viendra en aide, à hauteur de 400 euros par supporter concerné.

Enfin, la direction de Chelsea a effectué de nouveaux dons pour venir en aide aux travailleurs de la santé, mais aussi aux personnes les plus démunies. Ainsi, 81.000 repas ont été distribués par le club.

The board of Chelsea Football Club would like to update our fans, our staff, our community and our other stakeholders of certain actions the club is taking during the coronavirus crisis...