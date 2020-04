Lombaerts à propos du départ de Coucke : "Si j'avais autant d'argent, je le mettrais dans le football pour le plaisir, pas pour faire du profit"

Nicolas Lombaerts et Ostende se sont séparés à l'amiable. Entre le défenseur et l'ancien président Marc Coucke, cela ne marchera plus jamais. "On ne l'entend plus beaucoup à Anderlecht, n'est-ce pas ?"

Lombaerts soutient que pour des raisons financières, familiales et sportives, c'était un bon choix à l'époque de rejoindre la Côte. "Si quelqu'un met cette proposition sur la table, pourquoi pas ? Sans Gazprom, le Zenit ne serait pas en mesure d'attirer de gros joueurs. Si je l'avais fait pour l'argent, je serais resté au Zenit. Bien sûr, je savais que mon passage à Ostende serait assez court. Mais je pensais aussi qu'une coupe avec Ostende me donnerait plus de satisfaction qu'un autre titre avec Zenit", dit-il dans Het Nieuwsblad. Coucke lui a promis le paradis, y compris une collaboration commerciale après sa carrière. Lombaerts ne pensait pas que l'homme d'affaires allait abandonner Ostende. "Si j'avais autant d'argent, je ne le mettrais pas dans le football. Mais je ne le ferais que pour le plaisir, pas pour le profit." Ce que j'ai vécu avec lui, ce n'est rien par rapport à Luc Devroe ou Chris Goossens. Le départ vers Anderlecht fait encore mal. "Le jour où l'on a su qu'il allait quitter la Côte, j'ai immédiatement su que ça allait devenir compliqué pour le club. Il était censé laisser Ostende entre de bonnes mains, mais cela n'a été possible qu'avec quelqu'un d'aussi stupide que lui. Le KVO a trop peu de supporters pour rivaliser avec les meilleurs clubs. Et certains sponsors le suivent, que ce soit à Ostende ou à Anderlecht. Ce que j'ai vécu avec lui, ce n'est rien par rapport à Luc Devroe ou Chris Goossens, des personnes loyales qui l'ont suivi et qui ont ensuite été mises à la porte."