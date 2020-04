Retour à Liverpool pour Loris Karius?

En conflit avec le Besiktas, Loris Karius ne restera probablement pas en Turquie.

Le gardien allemand ne devrait plus faire de vieux jours en Turquie. Prêté par Liverpool depuis près de deux ans et même proche de s'engager définitivement avec le Besiktas, Loris Karius est entré en conflit avec la direction du club stambouliote et a même déposé une plainte auprès de la FIFA pour salaires impayés.

Résultat: son histoire devrait se terminer dans les prochaines semaines avec le Besiktas. Et il devrait donc retrouver Liverpool et Jurgen Klopp, un peu moins de deux ans après la douloureuse finale de Ligue des Champions perdue contre le Real à Kiev. À moins qu'il ne se trouve une autre issue l'été prochain?