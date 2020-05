Fin de la saison : la Pro League, "délivrée" par le gouvernement, ne devra pas prendre ses responsabilités

La Pro League a gagné sa course contre la montre : il n'aura pas fallu attendre le résultat d'une nouvelle assemblée générale pour que la saison de D1A soit arrêtée définitivement. Le gouvernement sort une belle épine du pied des décideurs.

Flashback : le 2 avril dernier, nous écrivions que le Conseil d'Administration de la Pro League, en recommandant la fin de la saison de D1A, prenait une "décision courageuse" qui pouvait faire effet domino et faire de la Belgique un pionnier dans la gestion de crise du coronavirus. Nous sommes plus d'un mois après cette "décision" qui, s'est-il avéré par après, n'en était pas vraiment une ... et rien n'a été confirmé par l'Assemblée Générale de la Pro League, qui a repoussé l'échéance.

On y a cru

Rapidement, il avait fallu se rendre à l'évidence : prendre une décision rapide semble impossible en Belgique, où chacun n'a eu de cesse de prêcher pour sa chapelle dès l'annonce du Conseil d'Administration. Sans oublier le cas épineux des droits télévisés : Telenet aurait inévitablement réclamé une part de l'argent versé aux clubs, ce qui aurait posé de graves soucis financiers à plusieurs clubs déjà en difficulté.

Bref : alors qu'on pensait le football belge prêt à montrer l'exemple au niveau européen, il devra attendre, et se fera finalement griller la politesse et le statut de premier pays à arrêter officiellement sa compétition par les Pays-Bas, qui ont pris leurs responsabilités, quitte à faire de nombreux mécontents (l'Ajax, pas titré, mais aussi les leaders de D2, pas promus). Et alors que de nombreux grands championnats planchent encore sur une reprise (la Bundesliga a reçu un avis positif de son gouvernement cette semaine), la France se voyait forcée par son gouvernement de fermer boutique également.

C'était désormais l'évidence même : cette solution, celle d'attendre un avis contraire du gouvernement pour officialiser la fin du championnat, allait être celle privilégiée par la Pro League. Les Assemblées générales des deux dernières semaines se sont bien gardées de prendre la moindre décision et même ce lundi, le timing aura été trop serré : alors que les instances footballistiques du football belge espéraient pouvoir se prononcer dès hier, il leur aura fallu attendre ce mercredi et les nouvelles dispositions du Conseil National de Sécurité pour sonner la fin de la récréation.

Une épine tirée du pied

Le temps pressait : l'UEFA a réclamé que les fédérations communiquent les décisions prises concernant la saison 2019-2020 pour, au plus tard, le 25 mai. Chaque semaine, la Pro League fermait les yeux et croisait les doigts, repoussant l'échéance et attendant une interdiction officielle du gouvernement ; c'est chose faite. Une épine tirée du pied, avec désormais la possibilité de prendre les décisions nécessaires concernant le titre, les promotions et relégations et même le format de la saison prochaine ; pour cela, il faudra attendre les verdicts de la CBAS concernant les licences.

Enfin, la Pro League et l'Union Belge auront à gérer les Jean-Michel Aulas du football belge qui, à l'instar du président de l'Olympique Lyonnais, demanderont réparation pour toute décision prise et pénalisant leur club. Bref : on n'est pas entièrement sorti de l'auberge ...