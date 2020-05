Son avenir, son adaptation à la Premier League, le jeu anglais: Leandro Trossard fait le point

Malgré une blessure en début de saison et la concurrence, Leandro Trossard a réussi, avec Brighton & Hove Albion, une première saison intéressante en Premier League. Il espère désormais confirmer et faire mieux dans les mois à venir.

23 rencontres, trois buts et quatre assists: les statistiques de Leandro Trossard ne sont pas à la hauteur de celles qu’il affichait lors de sa dernière saison à Genk (14 buts et 7 assists en 34 matchs de Pro League), mais le Limbourgeois tire tout de même un bon bilan de ses premiers pas en Angleterre.

"J’ai pu tester et m’adapter à la manière de jouer en Premier League. L’année prochaine, je veux tirer les fruits de mon travail et améliorer mes statistiques. Ensuite, on verra bien", explique-t-il dans un entretien accordé au Nieuwsblad.

"Une manière de défendre très différente"

À 25 ans, le Diable Rouge a été confronté à un style de jeu plus rugueux qu’en Belgique et il a fallu s'y faire. "La manière de défendre est très différente en Premier League. C’est soit la balle, soit la balle et l’homme. Et les arbitres ont tendance à laisser jouer aussi", note-t-il.

"Les uns contre uns sont aussi plus difficiles à négocier ici. Quand tu as quelqu’un en face de toi, tu dois vraiment aller vite, sinon tu n’as aucune chance", conclut le Belge qui espère désormais mettre à profit cette expérience pour progresser dans l’un des plus grands championnats du monde.