Matthieu Epolo vers un transfert en Ligue 1 pour remplacer un Diable Rouge ?

Photo: © photonews

Le RC Strasbourg s'attend à un départ de Mike Penders et explore déjà des pistes pour lui trouver un successeur. Le club français s'intéresserait notamment au gardien du Standard, Matthieu Epolo.

Mike Penders est actuellement prêté au RC Strasbourg. Le gardien belge appartient toujours à Chelsea, qui l’avait recruté la saison dernière au KRC Genk après une seule apparition avec l’équipe première.

Qu’il s’agisse d’un excellent gardien avec un énorme potentiel ne fait guère de doute, mais Strasbourg pourrait ne plus en profiter très longtemps. Son prêt arrive en effet à son terme et, pour l’instant, rien n’indique qu’il sera prolongé.

Deux options semblent alors possibles : un nouveau prêt ou un retour à Chelsea afin d’y jouer un rôle. Dans le même temps, Strasbourg se met déjà en quête d’un successeur.

Matthieu Epolo à Strasbourg ? 

Selon Jeunes Footeux, Strasbourg s’intéresse à Matthieu Epolo, le gardien du Standard. Sa capacité de placement et d’anticipation, ses réflexes sur la ligne ainsi que son sang-froid sous pression auraient particulièrement séduit le club alsacien.


Reste à voir si le Standard est disposé à le vendre. En octobre dernier, le portier belge de 21 ans a prolongé son contrat avec les Rouches jusqu’en juin 2029. Transfermarkt estime actuellement sa valeur marchande à cinq millions d’euros.

