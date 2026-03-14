Le Standard peut-il en profiter ? C'est mathématiquement fini pour l'Antwerp

Depuis la victoire de La Gantoise ce vendredi contre Zulte Waregem, c'est mathématique : l'Antwerp n'a plus aucune chance d'atteindre le top 6.

La victoire de La Gantoise contre Zulte Waregem ce vendredi n'a pas qualifié les Buffalos pour les Playoffs, mais elle a fait beaucoup de bien à Rik De Mil et ses hommes. Avec désormais 5 points d'avance sur le Standard, Genk et Westerlo, Gand a pris une grosse option.

Et si ce résultat était une mauvaise nouvelle pour le Standard, il aura au moins eu une conséquence positive : l'Antwerp a certainement pris un coup sur la tête. En effet, c'est désormais mathématique : le Great Old n'a plus aucune chance de se qualifier pour les Playoffs.

L'Antwerp et Charleroi hors-course

Avec 34 points, l'Antwerp ne peut plus atteindre qu'un total de 40 points en faisant 6/6 lors des deux dernières journées. La sixième place étant déjà à 42 points, le calcul est vite fait. Il vaut aussi pour le Sporting Charleroi, où on ne parle plus de top 6 depuis quelques semaines.

Le Standard peut-il en profiter ? Il le faudra, car sans une victoire au Bosuil, ce sera très compliqué d'aller chercher le top 6. Et même comme cela, il faudra espérer des faux pas gantois ou malinois, à commencer dimanche contre Anderlecht pour les Sang & Or.



En cas de victoire, le Standard reviendrait à un point du top 6 avant la dernière journée. Une 30e journée qui verra les Rouches recevoir Westerlo tandis que Malines va à Bruges... et Gand à Dender. Qui craquera le premier ?