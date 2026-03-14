Restera, restera pas ? Le père de Nathan De Cat s'exprime !

L'avenir de Nathan De Cat au RSC Anderlecht reste pour l'instant incertain. Les supporters du RSCA sont inquiets, d'autant que le contrat du milieu de terrain se termine en 2027...

Nathan De Cat, à 17 ans seulement, est le patron de l'entrejeu anderlechtois. S'il continue sur cette lancée, les offres qui arriveront sur la table du RSCA l'été prochain risquent bien d'être impossibles à refuser... surtout compte tenu du fait que le contrat de De Cat se termine en 2027.

Dans les colonnes du Nieuwsblad, Jens De Cat, le papa de Nathan, s'est exprimé en partie à ce sujet. "La balle est dans le camp de Nathan. Toutes les options sont encore ouvertes", dit-il. "Il me dit lui-même que si Anderlecht fait de bons Playoffs et se qualifie pour l'Europe, il est prêt à rester".

De Cat au Bayern Munich ? "Un peu tôt"

Le principal pour le joueur et son entourage ? "Jouer où il se sent bien. S'il n'est pas prêt à partir, nous n'allons pas forcer un transfert", affirme Jens De Cat. Ce scénario a-t-il de grandes chances de se produire ? Le père du joueur donne une estimation à la louche.

"Nous n'excluons pas non plus qu'il soit vendu puis prêté un an de plus à Anderlecht. Selon moi, il y a 50% de chances qu'il reste", estime-t-il. Quant à la destination en cas de départ, Jens De Cat semble privilégier une étape intermédiaire plutôt que le top absolu.

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"Je dirais que c'est encore trop tôt pour un club de l'envergure du Bayern Munich. Je ne l'exclus pas totalement pour autant, si Nathan était convaincu. Tout est possible, surtout si un tel club est ouvert à l'option d'un prêt à Anderlecht".