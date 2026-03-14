Le drôle de rituel de Senne Lammens : "J'ai appris ça de Simon Mignolet"

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Senne Lammens fait sensation à Manchester United. Comme tout bon gardien de but, il est un peu superstitieux, et a révélé l'un de ses drôles de rituels...

Manchester United réalise une excellente saison et le doit en partie à la sérénité que dégage Senne Lammens. Le portier belge s'est imposé comme l'un des meilleurs de Premier League, amenant aux Red Devils une stabilité défensive qu'André Onana peinait à fournir.

Comme tous les gardiens de but, cependant, Senne Lammens est un peu superstitieux et a ses rituels d'avant-matchs, auxquels il attribue certainement une partie de son succès. Invité par l'ex-gardien Ben Foster dans son podcast Fozcast, le Belge a dévoilé l'un de ses petits secrets.

Lammens jette ses gants dans le jacuzzi 

Une habitude pour le moins étonnante : Lammens révèle ainsi qu'avant chaque rencontre, il met ses gants... dans le jacuzzi. "Je mets une nouvelle paire de gants à chaque match, selon comment je me sens", commence le portier mancunien.

"Si je joue le samedi, je m'entraîne avec le vendredi, mais avant ça, j'aime les prendre avec moi dans le jacuzzi. J'ai pris cette habitude de Simon Mignolet. Ca m'aide à sentir les gants, s'ils sont raides, s'ils me vont bien en main. J'aime bien les y mettre pendant une demi-heure", explique Lammens. 


"Juste avant le rendez-vous avec l'équipe, je les jette dans le jacuzzi puis je les retire. Je les porte pendant une session d'entraînement complète, puis à l'échauffement et enfin en match", conclut le gardien de Manchester United.

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