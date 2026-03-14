🎥 En grande forme, Mandela Keita marque cependant... contre son camp avec Parme

Manque de chance pour Mandela Keita. Dans la forme de sa vie, le Diable Rouge a marqué contre son camp lors de la lourde défaite de Parme au Torino.

Ce vendredi, Parme se rendait au Torino, un match du ventre mou sans grande tension puisque les deux équipes sont loin à la fois de la zone de relégation et des places européennes. Le Torino, cependant, l'a emporté et revient ainsi à un point de son adversaire du soir.

Parme s'est incliné 4 buts à 1. Mandela Keita, pilier de l'entrejeu de son équipe, était titulaire mais n'a pas pu empêcher la débâcle... et y a même participé.

HOY GIOVANNI SIMEONE TUVO UNA GRAN NOCHE ✨🕺🏽



PD: Un poco de ayuda de Mandela Keita tampoco vino mal 🤗#SerieAenDAZN 🇮🇹 pic.twitter.com/NyGq0G21cq — DAZN España (@DAZN_ES) March 13, 2026

Mandela Keita buteur contre son camp

En effet, à la 56e minute, alors que le score était de 2-1 et que le Torino venait de marquer, Keita a inscrit un but malencontreux contre camp, faisant le break contre son équipe et précipitant la défaite de Parme.

Un gros coup de malchance, car le Belge a simplement poussé au fond des filets une frappe de Giovanni Simeone, qui s'était auparavant écrasée sur la barre. Le match était plié, Zapata faisant 4-1 dans les arrêts de jeu.





Mandela Keita dispute néanmoins une saison trois étoiles : beaucoup l'imaginent repris dans la sélection de Rudi Garcia qui sera dévoilée la semaine prochaine, pour les matchs amicaux face aux USA et au Mexique.