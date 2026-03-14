Saint-Trond peut-il rêver de 10 millions d'euros pour l'un de ses joueurs ?

Les belles prestations de Ryotaro Yamamoto avec Saint-Trond n'échappent pas non plus aux analystes. Selon Franky Van der Elst, le milieu de terrain japonais est l'un des meilleurs joueurs de la saison en D1A.

Selon Van Der Elst, analyste pour le Nieuwsblad, Yamamoto se distingue surtout par son abattage. "Ce n'est peut-être pas le plus grand nom, mais il a une capacité de course énorme. C'est quelqu'un qui donne toujours énormément. Je ne sais pas comment on dit ça en japonais — on dirait une moto qui n'arrête jamais", sourit-il.

Van der Elst souligne aussi l'importance du Japonais dans le jeu de Saint-Trond. “Il est fort à la récupération et il a de bons pieds. Ce n'est pas un Omri Gandelman qui touchait à peine le ballon et passait son temps à courir, lui apporte aussi beaucoup au jeu de STVV", pointe l'analyste.

Yamamoto va battre le record de transfert à STVV

Grâce à sa grosse saison, du côté du Stayen, on pense même à un transfert record de 10 millions. “Sa valeur marchande sur Transfermarkt est de cinq millions actuellement, il n'est encore qu'à la moitié”, rigole Van der Elst.

“Mais il n'a que 24 ans. Il se pourrait très bien qu'ils battent bientôt leur record avec Yamamoto. Surtout s'il ajoute encore quelques buts à son compteur. Il en est déjà à cinq. Ce n'est quand même pas mal.”



Selon l'analyste, si Yamamoto n'a vraiment explosé que cette saison, il y a aussi une raison claire. “Sous Thorsten Fink, il venait d'arriver et venait tout juste du Japon. Ça tournait bien et il n'y avait aucune raison de changer. La saison dernière, STVV a vécu une mauvaise saison, avec quelques drôles d'oiseaux dans le groupe. Yamamoto a grandi. Et ça, c'est aussi grâce à Wouter Vrancken".