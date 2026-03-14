Le Club NXT à la rue en D1B... mais au top en Europe : le paradoxe brugeois

Alors que le Club NXT éprouve des difficultés en Challenger Pro League, les jeunes brugeois brillent dans le même temps sur la scène européenne. Les U19 du Club de Bruges se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Youth League.

Une situation fort paradoxale, car en Challenger Pro League, les U23 du Club sont en réelle difficulté. En Youth League, les U19 (qui constituent une bonne partie du noyau du Club NXT) écrivent quant à eux l'histoire, se dont se réjouit le CEO Guilian Preud'homme, sans y voir de contradiction.

"C'est la meilleure génération U19 depuis que je suis ici. Nous sommes à notre place parmi les huit meilleures équipes d'Europe, mais nous en voulons plus", affirme Preud'homme dans le Nieuwsblad.

Le Club de Bruges attire les regards sur sa formation

La formation du Club de Bruges commence à attirer les regards partout en Europe. "Autrefois, on nous posait à peine des questions sur notre fonctionnement. Aujourd’hui, des entraîneurs veulent soudain passer une semaine à nos côtés et des agents internationaux nous envoient des messages de félicitations. Cela montre que le Club NXT se fait de plus en plus un nom en Europe".

La plus grande fierté du Club reste toutefois la promotion des jeunes vers l’équipe première. " Voir des joueurs comme Romeo Vermant, Kyriani Sabbe et Jorne Spileers s’imposer au plus haut niveau procure encore plus de satisfaction", confirme Preud'homme, avant d'évoquer la situation en Challenger Pro League.



"Notre noyau était un peu vide ou très jeune et les départs vers l’équipe première sont nombreux. Et nous n'avions pas fait le bon choix en termes de coach en début de saison", reconnaît-il. "Mais nous en tirons des leçons".