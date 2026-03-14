Un ancien de la RAAL et du Standard de retour au RFC Liège : "L'objectif est désormais clairement assumé"

Fadel Gobitaka a fait son retour dans le onze du RFC Liège. Il espère désormais y rester, à commencer par ce soir contre le Beerschot.

Sur le terrain du Patro Eisden, Fadel Gobitaka a disputé 77 minutes, cédant sa place à Damien Mouchamps dans le dernier quart d'heure. Un petit événement puisque Gobitaka n'avait été titularisé qu'à une seule reprise par Gaëtan Englebert cette saison.

"Je pense avoir bien aidé l’équipe par mon travail. On savait que ce serait un match compliqué et qu’il faudrait répondre présent dans les duels, dans l’impact, dans l’intensité et dans les courses. J’ai l’impression d’avoir été au rendez-vous, donc à moi de reproduire cela lors des prochains matchs", explique-t-il sur le site du RFC Liège.

Les Promotions' Playoffs en ligne de mire

Lancé au Standard par Yannick Ferrera il y a dix ans, l'ailier togolais a signé à Rocourt l'été dernier après quatre ans à la RAAL, dont il a défendu les couleurs à 117 reprises, de la D2 ACFF jusqu'à emmener le club en D1A. Désormais, c'est à ce top 6 qu'il s'accroche avec Liège.

Les Sang et Marine n'ont plus quitté les six premières places depuis la reprise, et ont quatre points d'avance sur Eupen, qui compte un match de plus : "Nous n’avons pas davantage de pression. Nous prenons les matches les uns après les autres. Le coach l’a lui-même dit : l’objectif est désormais clairement assumé", avance Gobitaka.



L'équipe ne changera pas ce qui a bien marché en vue du sprint final : "Nous voulons ce top 6 et nous savons que, pour y parvenir, nous devons prendre un maximum de points à chaque rencontre. Mais la fin du championnat ne nous met pas de pression supplémentaire".