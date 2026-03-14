Jelle Vossen réagit enfin au licenciement de Sven Vandenbroeck

Jelle Vossen est revenu pour la première fois sur le licenciement de Sven Vandenbroeck, l'ancien entraîneur de Zulte Waregem.

Selon Jelle Vossen, le licenciement de Sven Vandenbroeck était le signe que les résultats n'étaient pas à la hauteur. "Quand un entraîneur est renvoyé, c'est généralement parce que les scores ne suivent pas", explique t-il. 'C'est regrettable."

Pour lui, le vestiaire est resté concentré sur l'aspect sportif. "Notre priorité était de gagner les derniers matchs pour essayer de décrocher une place en Play-Offs", confie-t-il. "C'est tout ce qui compte pour l’équipe."

Sous les ordres de Vandenbroeck, le buteur n'avait presque plus de temps de jeu, ce qui faisait débat chez les supporters. Pourtant, le joueur refuse de jeter de l'huile sur le feu : "Beaucoup de gens attendent une réaction cinglante de ma part, mais je ne rentrerai pas dans ce jeu-là."

Pas de polémique

"J'ai beaucoup entendu et lu de choses sur l'affaire Vossen ces derniers temps", dit-il. "Mais pour moi, rien n'a changé. Je suis et je reste à la disposition du club, comme je l'ai été durant toute la saison", explique le buteur d'expérience.

Lire aussi… Le roi des penaltys a encore frappé : "Je sentais qu'il allait la mettre là"›

Son état d'esprit reste le même pour la suite. "Si le staff veut m'utiliser, je suis prêt à 100%. Ma façon de penser ne change pas : je continuerai à faire de mon mieux pour aider l'équipe et le club."