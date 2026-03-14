Un match à six points pour la RAAL : "Ils ne changeront pas leur style de jeu"

Demain, la RAAL se déplacera au Cercle de Bruges. Une rencontre assurément cruciale dans le bas de tableau.

Avec un point de retard sur son adversaire du week-end, la RAAL peut réaliser une toute bonne opération en cas de victoire. Les Loups n'ont plus gagné depuis le premier match de l'année civile...au Jan Breydelstadion.

Les Louviérois l'avaient emporté 2-3 contre le Club de Bruges et peuvent même se targuer d'avoir réalisé le 6 sur 6 contre les Blauw en Zwart. Ils avaient également remporté la première rencontre face au Cercle dans le temps additionnel, il s'agit de la dernière victoire à domicile.

En tout, un tiers des points a été récolté contre les équipes brugeoises cette saison : "Elles nous réussissent bien, mais le Cercle est très difficile à jouer. Ils sont aussi excellents dans la circulation du ballon", explique Frédéric Taquin, cité par La Dernière Heure.

Ne pas avoir de regrets

"Par rapport à l'aller, ils ne changeront pas leur style, qui reste attractif. C'est une équipe qui veut toujours marquer. Comme ils sont à la maison, ils sont obligés d'être plus entreprenants. Je pense que ce sera un match ouvert car vu l'enjeu de cette fin de saison, tout le monde doit gagner même si l'objectif reste de creuser l'écart avec Dender", poursuit-il.

Les Loups peuvent encore espérer échapper aux Playdowns : "Ce sera un match à six points. Faisons en sorte de nous offrir une finale face à Genk. En tout cas, être encore en vie à ce stade de la compétition est une très bonne chose".





Pour l'emporter, il faudra marquer, ce qui n'est arrivé qu'à une reprise (au Standard) sur les quatre derniers matchs : "Ce n'est pas faute d'attaquer et d'être créatif. Sauf à Anderlecht. On doit avoir plus de justesse, être plus agressif sur les deuxièmes ballons dans le rectangle. La chance, il faut la forcer. En tout cas, on travaille cette finition. On se montre plus conquérant, maintenant, il faut finaliser".